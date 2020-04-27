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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти приводят в порядок воинские мемориалы

В Ленобласти приводят в порядок воинские мемориалы

0
92
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Волонтеры Кировского района Ленинградской области провели субботник на мемориале «Невский пятачок».

В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» совместно с «Волонтёрами Победы очистили мемориальные плиты на 32 братских могилах и восстановили на них тексты с именами героев.

Справка

Мемориальный комплекс «Невский пятачок» является братским воинским захоронением. Сегодня здесь насчитывается 34 могилы.

С 1990 года здесь захоронены останки более 14 тысяч защитников плацдарма, найденных поисковыми отрядами Ленинградской области. На сегодняшний день удалось установить имена 906 советских воинов.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО волонтеры
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