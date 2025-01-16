Google снова оштрафовали

Московский суд постановил взыскать с американской технологической корпорации Google штраф на сумму 8 008 684 193 рублей 68 копеек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что компании назначили административное наказание за уклонение от исполнения административного наказания. «ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек», – пояснили в пресс-службе Чертановского суда.

Компания уже не раз становилась участником судебного производства по административным правонарушениям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Общая сумма штрафов, наложенных российскими судами в период 2021–2024 гг., превысила 34,5 млрд рублей. Чаще всего штрафные санкции связаны с отказом в ограничении доступа к противоправному контенту», – рассказал депутат.

При этом подобный тренд сегодня характерен для многих иностранных ИТ-компаний. «Apple также не раз отказывалась удалять противоправный контент на своих ресурсах. Нарушение законодательных положений – новая норма для ряда иностранных компаний. При этом каких-либо реальных причин неисполнения требований нет», – рассказал депутат.

По мнению Немкина, своевременное удаление противоправного контента, а также внедрение эффективной модерации информации – это ключевой фактор обеспечения безопасности в сети. «Цифровое пространство должно быть безопасным местом для всех пользователей. Роль цифры в современном мире увеличивается с каждым днем, и ИТ-компании должны осознавать свою ответственность перед обществом», – подчеркнул депутат.