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Питерец.ру » Общество » Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 2 млн рублей в отношении платформы Discord за отказ выполнить обязательства по локализации

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 2 млн рублей в отношении платформы Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян.

«Судебный участок мирового судьи № 422 признал платформу Discord виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) и постановил назначить административный штраф в размере 2 млн рублей», — сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Роскомнадзор заблокировал Discord на территории России 8 октября 2024 года за нарушение требований законодательства. Социальная сеть Discord была создана в 2015 году, изначально она была платформой для геймеров.

Российское законодательство требует хранения данных граждан России на серверах внутри страны, однако многие зарубежные компании предпочитают не выполнять это требование. Как результат — это приводит к внушительным штрафам, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Ограничение доступа к Discord уже продемонстрировало, что несоблюдение требований российского законодательства ведет к серьезным последствиям. Решение Роскомнадзора о привлечении Discord к ответственности за отказ локализовать персональные данные россиян подтверждает последовательность наших регуляторов в защите цифрового суверенитета страны. Законодательство о локализации данных направлено на обеспечение безопасности информации граждан и минимизацию рисков утечки персональных сведений. Отказ его соблюдать не должен оставаться незамеченным, даже если сама платформа уже не работает на территории нашей страны – собранные ранее данные ведь никуда не делись и все еще подвергаются рискам», - отметил депутат.

Тем не менее, даже если Discord решит заплатить назначенный штраф, это вряд ли изменит политику платформы в отношении локализации данных, добавил Немкин.

Немкин также напомнил, что ранее штраф в 3,5 миллиона рублей был назначен Discord из-за контента, содержащего пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилию и смену пола. Компания была оштрафована по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (отказ ограничить доступ к публикациям).

«В целом Discord на протяжении трех последних лет категорически игнорировал требования российских властей. Можно насчитать более тысячи фактов отказа платформы от удаления деструктивной информации. Такого рода ситуация не могла и дальше оставаться без правовой реакции. И эта реакция последовала – платформа заблокирована, и позиция Роскомнадзора относительно этого вопроса не меняется. Оснований для ее разблокировки пока нет. На мой взгляд, это в очередной раз должно подстегнуть развитие отечественных альтернативных сервисов», - заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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