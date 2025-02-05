Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 2 млн рублей в отношении платформы Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян.

«Судебный участок мирового судьи № 422 признал платформу Discord виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) и постановил назначить административный штраф в размере 2 млн рублей», — сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Роскомнадзор заблокировал Discord на территории России 8 октября 2024 года за нарушение требований законодательства. Социальная сеть Discord была создана в 2015 году, изначально она была платформой для геймеров.

Российское законодательство требует хранения данных граждан России на серверах внутри страны, однако многие зарубежные компании предпочитают не выполнять это требование. Как результат — это приводит к внушительным штрафам, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Ограничение доступа к Discord уже продемонстрировало, что несоблюдение требований российского законодательства ведет к серьезным последствиям. Решение Роскомнадзора о привлечении Discord к ответственности за отказ локализовать персональные данные россиян подтверждает последовательность наших регуляторов в защите цифрового суверенитета страны. Законодательство о локализации данных направлено на обеспечение безопасности информации граждан и минимизацию рисков утечки персональных сведений. Отказ его соблюдать не должен оставаться незамеченным, даже если сама платформа уже не работает на территории нашей страны – собранные ранее данные ведь никуда не делись и все еще подвергаются рискам», - отметил депутат.

Тем не менее, даже если Discord решит заплатить назначенный штраф, это вряд ли изменит политику платформы в отношении локализации данных, добавил Немкин.

Немкин также напомнил, что ранее штраф в 3,5 миллиона рублей был назначен Discord из-за контента, содержащего пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилию и смену пола. Компания была оштрафована по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (отказ ограничить доступ к публикациям).