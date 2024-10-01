Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента

Роскомнадзор (РКН) направил администрации мессенджера Discord требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент.

При этом, как отметили в РКН, на сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удален. За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер был оштрафован на 6 миллионов рублей.

С марта 2024 года Discord был включен в Реестр социальных сетей, что обязало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Компания не выполняет требования закона.

Сейчас Роскомнадзор продолжает мониторинг платформы. «Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России», - добавили в ведомстве.

Соцсеть наиболее популярна у детей и подростков, чем пользуются преступники, «вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления», уверены в Роскомнадзоре.

«Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям», - указали там.

Мониторинг мессенджера уже показал, что количество запрещенных материалов там распространяется беспрецедентное, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Платформа сейчас представляет реальную угрозу для нашей молодежи. Все-таки Discord является масштабным сообществом о компьютерных играх. У детей появляются подписки на серверы, где присутствуют сотни тысяч пользователей. Таким образом создается возможность для прямого контакта преступников с несовершеннолетними. К примеру, украинские спецслужбы активно атакуют наших детей в социальных сетях с целью вербовки для совершения противоправных действий. Платформу пока спасает ее нишевость, в отличие от того же Telegram. Основной контент там связан с играми, хобби и сообществами по интересам, по крайней мере, на первый взгляд. При этом площадка используется для общения в закрытых группах, а что происходит там — дело темное», - отметил депутат.

Одним из возможных решений могло бы стать внедрение гибридной системы модерации с автоматизированными алгоритмами и человеческим контролем. Однако наиболее важным шагом должна стать прозрачность в управлении контентом. «Мессенджерам и платформам необходимо предоставлять подробные отчеты о том, как происходит модерация, какие алгоритмы используются и как обрабатываются жалобы. Вся эта информация должна быть доступна общественности и регуляторам», - подчеркнул Немкин.

При этом даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не нужно, уверен Немкин.

«Среди отечественных площадок можно подобрать решение для коммуникации с друзьями во время игры. Это касается и программ для групповых созвонов, и дистанционного обучения. Есть, например, VKTeams или VK Мессенджер. Уверен, наши разработчики не ограничатся этими платформами и продолжат создавать новые качественные аналоги западным IT-продуктам», - заключил он.