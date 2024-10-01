ента новостей

13:12
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей
12:54
В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга
12:46
Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента
12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
12:22
В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов
11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
11:20
В Петербурге появится новая праздничная дата – День морской пехоты
11:12
В Приморском районе на Торфяной дороге иномарка сбила 15-летнего пешехода
10:01
В ДТП на Сергиевском путепроводе погибли два человека, среди которых ребенок
09:24
Что с экспортерами СПб?
08:37
Как преобразился Петербург?
00:07
ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла в Норильске 3:5, а петербургское «Динамо» в Красноярске разгромило «Сокол» 6:1, дубли сделали Чернов, Угольников и Жабреев
22:46
Волейбольная «Ленинградка» в 4-м туре Суперлиги – 2024/2025 в Краснодаре победила «Динамо» со счётом 3–1, Чернова набрала 23 очка, Боговская – 22
21:22
На мосту через реку Тосна перекроют одну полосу в направлении Петербурга
20:17
«Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» со счётом 10:1, а бывший форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий достиг рубежа в 500 очков в КХЛ
17:17
Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС с разницей в 2 очка, самым результативным игроком матча стал набравший 24 очка Омари Спеллмен
15:39
Госдума рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике
14:30
В Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии
12:53
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате
12:48
На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажир «Фольксвагена»
12:41
В Ленобласти поймали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово
12:31
В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»
12:29
На Гражданском проспекте задержаны участники конфликта со стрельбой
12:22
На улице Демьяна Бедного дебоширы разбили бутылку об голову продавца магазина
12:13
В Петербурге поймали налетчика на ночной магазин на Английском проспекте
12:09
В саду Мариинского дворца прошла последняя в этом сезоне экскурсия
12:05
В Ленобласти дебошир с кулаками набросился на сотрудников ГАИ
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Будапештской улице
09:49
«Москвич» уменьшает свои мощности
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента

Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Роскомнадзор продолжает мониторинг платформы Discord в связи с регулярным распространением на ней запрещенного контента.

Роскомнадзор (РКН) направил администрации мессенджера Discord требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент.
При этом, как отметили в РКН, на сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удален. За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер был оштрафован на 6 миллионов рублей.
С марта 2024 года Discord был включен в Реестр социальных сетей, что обязало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Компания не выполняет требования закона.
Сейчас Роскомнадзор продолжает мониторинг платформы. «Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России», - добавили в ведомстве.
Соцсеть наиболее популярна у детей и подростков, чем пользуются преступники, «вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления», уверены в Роскомнадзоре.

«Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям», - указали там.

Мониторинг мессенджера уже показал, что количество запрещенных материалов там распространяется беспрецедентное, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Платформа сейчас представляет реальную угрозу для нашей молодежи. Все-таки Discord является масштабным сообществом о компьютерных играх. У детей появляются подписки на серверы, где присутствуют сотни тысяч пользователей. Таким образом создается возможность для прямого контакта преступников с несовершеннолетними. К примеру, украинские спецслужбы активно атакуют наших детей в социальных сетях с целью вербовки для совершения противоправных действий. Платформу пока спасает ее нишевость, в отличие от того же Telegram. Основной контент там связан с играми, хобби и сообществами по интересам, по крайней мере, на первый взгляд. При этом площадка используется для общения в закрытых группах, а что происходит там — дело темное», - отметил депутат.

Одним из возможных решений могло бы стать внедрение гибридной системы модерации с автоматизированными алгоритмами и человеческим контролем. Однако наиболее важным шагом должна стать прозрачность в управлении контентом. «Мессенджерам и платформам необходимо предоставлять подробные отчеты о том, как происходит модерация, какие алгоритмы используются и как обрабатываются жалобы. Вся эта информация должна быть доступна общественности и регуляторам», - подчеркнул Немкин.
При этом даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не нужно, уверен Немкин.

«Среди отечественных площадок можно подобрать решение для коммуникации с друзьями во время игры. Это касается и программ для групповых созвонов, и дистанционного обучения. Есть, например, VKTeams или VK Мессенджер. Уверен, наши разработчики не ограничатся этими платформами и продолжат создавать новые качественные аналоги западным IT-продуктам», - заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-03-2024, 11:15
Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов
28-02-2024, 10:14
Блокировал ли Роскомнадзор сообщество Steam в России?
5-03-2024, 14:54
Блокировка рекламы VPN-сервисов началась
26-01-2024, 14:52
Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году
1-07-2024, 13:32
Telegram становится площадкой для планирования противоправной деятельности
12-03-2024, 10:21
Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
0
36
Сегодня, 12:28
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
0
50
Сегодня, 11:32
В Ленобласти при столкновении иномарок погибли оба водителя. Травмы получил ребенок
0
55
Сегодня, 11:12
В Приморском районе на Торфяной дороге иномарка сбила 15-летнего пешехода
Наверх