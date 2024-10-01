Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента

Роскомнадзор (РКН) направил администрации мессенджера Discord требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент.
При этом, как отметили в РКН, на сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удален. За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер был оштрафован на 6 миллионов рублей.
С марта 2024 года Discord был включен в Реестр социальных сетей, что обязало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Компания не выполняет требования закона.
Сейчас Роскомнадзор продолжает мониторинг платформы. «Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России», - добавили в ведомстве.
Соцсеть наиболее популярна у детей и подростков, чем пользуются преступники, «вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления», уверены в Роскомнадзоре.
Мониторинг мессенджера уже показал, что количество запрещенных материалов там распространяется беспрецедентное, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Одним из возможных решений могло бы стать внедрение гибридной системы модерации с автоматизированными алгоритмами и человеческим контролем. Однако наиболее важным шагом должна стать прозрачность в управлении контентом. «Мессенджерам и платформам необходимо предоставлять подробные отчеты о том, как происходит модерация, какие алгоритмы используются и как обрабатываются жалобы. Вся эта информация должна быть доступна общественности и регуляторам», - подчеркнул Немкин.
При этом даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не нужно, уверен Немкин.