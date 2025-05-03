Без налички пока никак

«Питерец.ру» сообщает, что большинство россиян (77%) не хотят полностью переходить на безнал, предпочитая сохранять наличные деньги. Таковы данные опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек.

Лишь 14% респондентов готовы полностью отказаться от наличных, а остальные 86% выступают против. Основные причины отказа – опасения по поводу тотального контроля, привязанность к привычным способам оплаты и невозможность использовать безнал в некоторых случаях.

Особенно против отказа от наличных денег настроены женщины: 81% из них не одобряют такую идею, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 75%. Также выяснилось, что россияне в возрасте от 35 до 45 лет и с доходом от 100 тыс. руб. более открыты к переходу на безналичные расчеты.