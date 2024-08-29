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Питерец.ру » Общество » Наличные можно снимать прямо на кассе

Наличные можно снимать прямо на кассе

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56
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kkmsale.ru
В Петербурге и Ленобласти развивается сервис для снятия наличных на кассе

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице можно снимать деньги прямо на кассе в магазине. Такая же возможность есть в некоторых аптеках и на заправках. Данная задача решается с помощью специального сервиса.

Снятие наличных на кассе особенно актуально в местах, где недостаточное количество банков и банкоматов. Всего же в проекте участвует более 1,3 тыс. точек на территории Петербурга. Чтобы снять деньги, нужно совершить покупку на кассе, после чего клиенту выдадут до 5 тыс. руб. При этом за месяц можно снимать таким способом до 30 тыс. руб.

Данный сервис работает и в Ленобласти, где сейчас доступно почти 700 точек для снятия наличных. Этой услугой пользуются местные жители, а также дачники и приезжие.

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