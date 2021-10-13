А зачем нам наличные?!

Наличные деньги становятся пережитком прошлого. В нашей стране уже мало кто пользуются бумажными банкнотами. Большинство расчетов происходит по карте. Это гораздо практичнее и удобнее, экономит немало времени.

В итоге Россия вошла в пятерку стран с наибольшим темпом отказа от наличных. Например, за последние 10 лет число людей, рассчитывающихся банковской картой, выросло в 30 раз. Если данная тенденция продолжится, через 2 года мы сможем обогнать по этому показателю США, Великобританию и Германию.

«Питерец.ру» отмечает, что рост безналичных платежей произошел и под влиянием пандемии. Все это значительно ускорило процессы цифровизации, протекающие в обществе. Другая причина заключается в удобстве мобильных платежей для оплаты товаров и услуг. По данным ЦБ РФ, в 2020 года доля безналичных платежей превысила 70%. Эксперты считают, что этот показатель будет расти и дальше.