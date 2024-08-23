В Ленобласти на трассе Р-23 введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, в Ленинградской области будет вводиться ограничение пропускной способности.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.