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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на трассе Р-23 введут реверсивное движение

В Ленобласти на трассе Р-23 введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области будет организовано реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, в Ленинградской области будет вводиться ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устройству двух технологических примыканий в период с 26 августа по 1 ноября будет периодически вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 с 67 по 69 километр, в Гатчинском районе Ленинградской области, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье. Реверсивное движение будет вводиться на период разгрузки строительных материалов» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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