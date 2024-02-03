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Питерец.ру » Экономика » Побит рекорд по продажам новостроек в Ленобласти

Побит рекорд по продажам новостроек в Ленобласти

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
newprospect.ru
В 2023 году установлен рекорд по продажам первичного жилья

«Питерец.ру» сообщает, что в течение 2023 года в Ленобласти было приобретено 24,4 квартир. Это на 23% больше показателей за 2022 год, а также лучший результат в регионе за последние 5 лет. Так что в сфере продаж первичного жилья установлен новый рекорд.

Наибольшей популярностью пользовались ЖК «Город звезд» и «Новые горизонты», находящиеся в Новосаратовке и Буграх. На долю этих комплексов пришлось 20% от общего числа приобретенного жилья в новостройках. 1-комнатные квартиры там продаются и сейчас – их стоимость начинается от 4,5 млн. руб.

Высокий спрос на новостройки, расположенные в пригородных зонах области, обусловлен привлекательностью цен. В среднем квартиры там стоят 6 млн. руб., в результате чего это жилье становится более доступным для покупателей. Для сравнения – за квартиру в спальных районах СПб придется потратить порядка 9 млн.

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