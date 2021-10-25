Кто скупает жилье?

«Питерец.ру» сообщает, что на рынке петербургской недвижимости проявляют активность иногородние. Они скупают жилье на вторичном рынке. Каждая пятая квартира в Северной столице приобретается такими людьми.

Причем чаще всего это делают жители Ленобласти. На них приходится 19% спроса, 17% покупателей – москвичи. Это две самые большие группы иногородних покупателей петербургского жилья.

Специалисты отмечают, что жители других городов скупают недвижимость и на первичном рынке. Такое жилье больше интересует представителей северных и нефтегазовых регионов.

Такая тенденция не вызывает удивление. Жилая недвижимость Петербурга всегда пользовалась большой популярностью. Это связано с инвестиционной привлекательностью Северной столицы. Люди охотно вкладывают деньги в петербургскую недвижимость, чтобы извлекать из нее прибыль.