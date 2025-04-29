В связи с разводкой моста через Свирь в течение двух часов перекроют трассу «Кола»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 30 апреля 2025 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
«В период с 12:50 до 15:00 для проведения технического обслуживания разводных механизмов, представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.