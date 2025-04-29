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Питерец.ру » Общество » В связи с разводкой моста через Свирь в течение двух часов перекроют трассу «Кола»

В связи с разводкой моста через Свирь в течение двух часов перекроют трассу «Кола»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 30 апреля 2025 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 12:50 до 15:00 для проведения технического обслуживания разводных механизмов, представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развратник
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