В Петербурге благоустроили мемориал «Журавли»

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы, по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, был проведен масштабный проект по реставрации и благоустройству мемориала «Журавли» в Невском районе города. Это место, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, претерпело значительные изменения, благодаря капитальному ремонту, коснувшемуся каждой детали.

Центральным элементом мемориала является внушительная стела, ее поверхность, изрядно пострадавшая от времени, была тщательно отреставрирована, вернув ей былое великолепие. Бронзовая скульптура девушки, стоящей на гранитном пьедестале, – символ скорби и памяти, – также подверглась бережной реставрации, восстанавливая детали и первоначальный блеск бронзы. Каждая линия скульптуры, каждый изгиб, были тщательно очищены и обработаны, чтобы передать всю эмоциональную глубину замысла автора.

Флагштоки, гордо возвышающиеся над мемориалом, были обновлены, их металлические поверхности очищены от коррозии и покрашены в цвета, соответствующие исторической точности. Гранитные надмогильные плиты, хранящие имена павших героев, были бережно очищены и отреставрированы, каждая надпись вновь стала четко различима, напоминая о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Памятная стена, украшенная скульптурной композицией «Журавли», – символом памяти о погибших солдатах, также преобразилась. Летящие журавли, выполненные из бронзы, были тщательно очищены, подчеркивая динамику и трагическую красоту композиции.

Кроме того, в ходе работ были заменены все изношенные гранитные ступени, ведущие к мемориалу, обеспечивая безопасный и комфортный доступ для посетителей. Старые, устаревшие светильники были демонтированы и заменены на новые, современные, обеспечивающие качественное освещение мемориала в вечернее и ночное время, подчеркивая его величие и торжественность. Особого внимания заслуживает установка Вечного огня, реализованная газораспределительной организацией «ПетербургГаз». Специалисты провели сложные работы по прокладке газопровода, учтя все необходимые требования безопасности. Была смонтирована стильная гранитная чаша, идеально гармонирующая с архитектурой мемориала, и установлена современная газовая горелка, обеспечивающая стабильное и безопасное горение огня.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский лично ознакомились с результатами проведенных работ, высоко оценив масштаб и качество реставрации. Александр Беглов подчеркнул символическое значение Вечного огня, как символа памяти о погибших героях, как напоминания о мужестве и стойкости защитников Отечества, и как нравственного ориентира для будущих поколений. Он также подчеркнул, что Санкт-Петербург всегда будет чтить память своих героев, и пока горит Вечный огонь, подвиг победителей никогда не будет забыт.

Мемориал «Журавли» выбран в качестве центральной площадки для всероссийского проекта «Храним огонь Победы», реализуемого компанией «Газпром» к 80-летию Победы. В рамках этого масштабного проекта планируется зажечь 130 Вечных огней по всей России, причем 80 из них будут зажжены одновременно 6 мая, в том числе и Вечный огонь на мемориале «Журавли». Это событие станет символом единения и памяти о Великой Победе, напоминая всем россиянам о важности сохранения исторической памяти и уважения к героям, защитившим Родину. Реставрация мемориала «Журавли» стала ярким примером бережного отношения к памяти о прошлом и стремления сохранить ее для будущих поколений.