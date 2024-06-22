ента новостей

14:42
В Ленобласти на трассе «Кола» введут реверсивное движение
13:51
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с фурой
13:46
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже электроинструмента
13:32
В Волхове двое злоумышленников избили и ограбили молодую девушку
13:26
В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении с ножом на тестя
13:21
В центре Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине
13:16
На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби
13:15
Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венки к мемориалам на Богословском кладбище
09:16
Санкционный сериал «Тупой и еще тупее» продолжается
09:15
Что с годовой инфляцией?
01:33
Нулевая ничья Франции и Нидерландов привела к досрочному вылету сборной Польши с Евро – 2024
22:38
Евро – 2024: Италия проиграла Испании благодаря автоголу, Австрия уверенно победила Польшу
14:46
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
11:58
Полицейские поймали поджигателя офиса и склада в поселке Лебяжье
11:53
В Петербурге ссора школьников закончилась поножовщиной
09:53
В Петербурге законопроект о содержании собак вынесут на общественное обсуждение
09:49
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют по две полосы движения в обоих направлениях
09:32
В Невском районе курьер службы доставки на электровелосипеде сбил женщину
09:14
В СПб активизировались клещи
09:07
Поставки нефти в Китай выросли
02:00
Петербургская шахматистка Марина Кузнецова заняла четвёртое место на юношеском первенстве Азии в Алма-Ате, которое выиграла Анна Шухман
23:22
Евро – 2024: уверенная победа Германии и три подряд ничьи с одинаковым счётом 1:1
22:41
В Невском районе задержали мужчину за издевательство над 2-летним ребенком
16:22
В деревне Новое Девяткино в ДТП погиб мотоциклист
16:15
Закрывается троллейбусное движение по Гороховой улице
14:10
В центре Петербурга полицейские штурмом взяли элитный интим-салона
13:37
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в частном доме
13:27
В Петербурге начал работу Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС
10:44
В Пушкине внедорожник сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
10:30
На проспекте Маршала Жукова иномарка сбила 15-летнюю девочку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венки к мемориалам на Богословском кладбище

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венки к мемориалам на Богословском кладбище

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В День памяти и скорби Беглов возложил цветы и венки к братской могиле защитников Ленинграда и к Холму славы на Богословском кладбище.

В День памяти и скорби губернатор Александр Беглов возложил цветы и венки к братской могиле защитников Ленинграда и к Холму славы на Богословском кладбище.

В годы войны это кладбище, наряду с Пискаревским и Серафимовским, стало местом массового захоронения погибших в блокаду ленинградцев и воинов Ленинградского фронта.

По оценкам историков, здесь покоятся до 100 тысяч ленинградцев.

Александр Беглов провел на Богословском кладбище рабочее совещание по вопросам ремонта и благоустройства военных мемориальных кладбищ.

Глава города дал поручения по благоустройству Богословского кладбища. В частности, губернатор поручил провести работы по благоустройству центральной аллеи, а также разработать проект ее художественной подсветки.

В Петербурге - 88 кладбищ. Из них 28 – мемориальные. На городских кладбищах находятся 142 участка с захоронениями погибших при защите Отечества.
На кладбищах Петербурга также находится 501 могила Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы.

По поручению губернатора на Балканском воинском кладбище установлен Огонь Памяти, который зажигается к памятным датам. Также выполнены подсветка мемориального комплекса, видеонаблюдение, восстановлена система дренажа. По периметру мемориала установлена новая металлическая ограда.

Выполнен ремонт Колпинского воинского кладбища на улице Веры Слуцкой. Здесь отремонтирован центральный монумент, отреставрированы плиты с именами воинов Великой Отечественной войны, заменены лестницы и входы, проведен ремонт системы водоотведения, а также отремонтированы дороги и тротуары из гранитных плит.

Работы проведены также на малых воинских захоронениях: памятнике погибшим летчикам на Красносельском кладбище, воинском кладбище «Лесотехническая академия», воинском кладбище Каменка, Южном воинском кладбище и ряде других.

В этом году заканчиваются ремонт мемориалов на Мартышкинском кладбище и на Городском русском кладбище в Кронштадте.

Ведутся работы на Воинском кладбище «Дачное». Их планируется завершить в 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также проведены конкурсы на проектно-изыскательские работы по сохранению объектов культурного наследия на шести кладбищах. В том числе это Колпинское городское, Пулковское воинское, Кондакопшино, Казанское, Аэропорт и Ново-Волковское клабдища.

Работы по реставрации и ремонту на этих кладбищах запланированы на 2025-2026 годы.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-11-2022, 16:58
Начался визит делегации Петербурга в Республику Узбекистан
22-06-2021, 16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
26-05-2023, 15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда
10-08-2022, 16:27
Беглов почтил память Анатолия Собчака
9-05-2020, 15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 13:51
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с фурой
0
275
Вчера, 09:32
В Невском районе курьер службы доставки на электровелосипеде сбил женщину
0
153
20-06-2024, 16:22
В деревне Новое Девяткино в ДТП погиб мотоциклист
0
166
20-06-2024, 10:44
В Пушкине внедорожник сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
Наверх