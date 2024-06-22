Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венки к мемориалам на Богословском кладбище

В День памяти и скорби губернатор Александр Беглов возложил цветы и венки к братской могиле защитников Ленинграда и к Холму славы на Богословском кладбище.

В годы войны это кладбище, наряду с Пискаревским и Серафимовским, стало местом массового захоронения погибших в блокаду ленинградцев и воинов Ленинградского фронта.

По оценкам историков, здесь покоятся до 100 тысяч ленинградцев.

Александр Беглов провел на Богословском кладбище рабочее совещание по вопросам ремонта и благоустройства военных мемориальных кладбищ.

Глава города дал поручения по благоустройству Богословского кладбища. В частности, губернатор поручил провести работы по благоустройству центральной аллеи, а также разработать проект ее художественной подсветки.

В Петербурге - 88 кладбищ. Из них 28 – мемориальные. На городских кладбищах находятся 142 участка с захоронениями погибших при защите Отечества.

На кладбищах Петербурга также находится 501 могила Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы.

По поручению губернатора на Балканском воинском кладбище установлен Огонь Памяти, который зажигается к памятным датам. Также выполнены подсветка мемориального комплекса, видеонаблюдение, восстановлена система дренажа. По периметру мемориала установлена новая металлическая ограда.

Выполнен ремонт Колпинского воинского кладбища на улице Веры Слуцкой. Здесь отремонтирован центральный монумент, отреставрированы плиты с именами воинов Великой Отечественной войны, заменены лестницы и входы, проведен ремонт системы водоотведения, а также отремонтированы дороги и тротуары из гранитных плит.

Работы проведены также на малых воинских захоронениях: памятнике погибшим летчикам на Красносельском кладбище, воинском кладбище «Лесотехническая академия», воинском кладбище Каменка, Южном воинском кладбище и ряде других.

В этом году заканчиваются ремонт мемориалов на Мартышкинском кладбище и на Городском русском кладбище в Кронштадте.

Ведутся работы на Воинском кладбище «Дачное». Их планируется завершить в 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также проведены конкурсы на проектно-изыскательские работы по сохранению объектов культурного наследия на шести кладбищах. В том числе это Колпинское городское, Пулковское воинское, Кондакопшино, Казанское, Аэропорт и Ново-Волковское клабдища.

Работы по реставрации и ремонту на этих кладбищах запланированы на 2025-2026 годы.