В Петербурге может появиться аллея городов-героев

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с просьбой рассмотреть возможность создания мемориала городам-героям в Северной столице. Таким образом, в России больше не останется городов-героев, не имеющих такое памятное место.

С запросом создать Мемориал к Ольге Занко лично обращались граждане, в том числе из Санкт-Петербурга. Из их обращений стало известно, что Северная столица осталась в стране единственным городом-героем, в котором отсутствует такой Мемориал.

По задумке парламентария памятное место должно состоять из аллеи городов-героев с каменными блоками, внутри которых будут заложены капсулы с землей с мест сражений.

«Мемориал городов-героев в Северной столице даст возможность сохранить и передать будущим поколениям память о невероятном подвиге наших Героев. Капсулы с землей с мест сражений станут символом вечной связи с историей, напоминая нам о цене мира и единства народа. Тем более такая аллея должна быть в Санкт-Петербурге, в городе, где всегда уделялось особое внимание памятным событиям Великой Отечественной войны. Ее создание еще раз покажет важность единства нашего народа, важность вклада всей страны в общую Победу», - сказала Ольга Занко.

Как отмечает парламентарий, памятное место может стать подарком городу к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2025 году.

Напомним, почетным званием «город-герой» удостоены города СССР, прославившиеся своей героической обороной в период Великой Отечественной войны. Это Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Волгоград, Киев, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и Брестской крепости (Крепость-Герой).