Telegram начал активно блокировать закрытые чаты хакеров

Мессенджер Telegram с января начал активно блокировать закрытые чаты, в которых распространяются утекшие базы данных. Об этом сообщил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин.
Кислицин отметил, что благодаря этому число новых утечек сократилось почти на 30%.
Инициатива Telegram по блокировке закрытых чатов, связанных с распространением утекших баз данных, свидетельствует о том, что компания наконец стала уделять больше внимания вопросам информационной безопасности и соблюдению законов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Снижение количества новых утечек почти на 30% — это ощутимый результат, который подтверждает эффективность предпринимаемых мер.
Ранее Telegram неоднократно подвергался обоснованной критике за слабую модерацию контента, особенно в России, где мессенджер нередко становился площадкой для распространения запрещённой информации — от фейков и призывов к противоправным действиям до продажи персональных данных и доступа к вредоносному ПО.
В долгосрочной перспективе новые меры помогут сформировать более безопасную цифровую среду. Открытый диалог с сообществом и прозрачность принимаемых решений станут залогом устойчивости Telegram в условиях возрастающих требований к цифровым платформам, как месту притяжения миллионов пользователей, заключил парламентарий.