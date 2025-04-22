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Питерец.ру » Общество » Telegram начал активно блокировать закрытые чаты хакеров

Telegram начал активно блокировать закрытые чаты хакеров

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Мессенджер Telegram с января начал активно блокировать закрытые чаты, в которых распространяются утекшие базы данных

Мессенджер Telegram с января начал активно блокировать закрытые чаты, в которых распространяются утекшие базы данных. Об этом сообщил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин.

«Начиная с января 2025 года мы фиксируем активные блокировки закрытых телеграм-чатов, которые распространяли утекшие базы», — привели его слова в пресс-службе компании.

Кислицин отметил, что благодаря этому число новых утечек сократилось почти на 30%.

Инициатива Telegram по блокировке закрытых чатов, связанных с распространением утекших баз данных, свидетельствует о том, что компания наконец стала уделять больше внимания вопросам информационной безопасности и соблюдению законов, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это заметный шаг в сторону более активной модерации контента, который может способствовать снижению масштабов киберпреступности, особенно в сегменте даркнета и подпольной торговли персональными данными», - сказал он.

Снижение количества новых утечек почти на 30% — это ощутимый результат, который подтверждает эффективность предпринимаемых мер. 

«Однако важно понимать, что закрытые чаты — лишь часть более широкой экосистемы киберугроз, и действия Telegram должны быть частью комплексного подхода, включающего сотрудничество с правоохранительными органами, ИБ-компаниями и другими платформами», - уверен Немкин.

Ранее Telegram неоднократно подвергался обоснованной критике за слабую модерацию контента, особенно в России, где мессенджер нередко становился площадкой для распространения запрещённой информации — от фейков и призывов к противоправным действиям до продажи персональных данных и доступа к вредоносному ПО.

 «На протяжении долгого времени платформа фактически не вмешивалась в содержание закрытых чатов и каналов, что вызывало обеспокоенность как у пользователей, так и у регуляторов. Изменение политики модерации, зафиксированное с начала 2025 года, дает надежду на то, что работа платформы будет больше соотвествовать стандартам безопасности – как российским, так и международным. Таким образом Telegram может укрепить позиции как более ответственный игрок на рынке, не теряя при этом своей ключевой аудитории», - добавил Немкин.

В долгосрочной перспективе новые меры помогут сформировать более безопасную цифровую среду. Открытый диалог с сообществом и прозрачность принимаемых решений станут залогом устойчивости Telegram в условиях возрастающих требований к цифровым платформам, как месту притяжения миллионов пользователей, заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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