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Питерец.ру » Общество » В приложениях транспорта обнаружено более 1800 уязвимостей

В приложениях транспорта обнаружено более 1800 уязвимостей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В условиях, когда цифровые сервисы все больше интегрируются в повседневную жизнь, такие слабые места могут привести к серьезным утечкам и компрометации личной информации миллионов пользователей

В российских мобильных приложениях такси, каршеринга и аренды самокатов за прошлый год было найдено 1818 уязвимостей, которые создают риск утечки данных пользователей. В 2023 году количество «дырок» в таких сервисах составляло 2488, говорится в исследовании мобильных приложений от AppSec Solutions (его результаты публикуют «Ведомости»). В выборку также вошли сервисы заправок, навигаторы, антирадары, приложения для общественного транспорта крупных городов (метро) и штрафы ГИБДД.

При этом количество уязвимостей высокого и критического уровня значительно выросло год к году – 650 уязвимостей в 2024 году против 141 в 2023 году. Основная масса уязвимостей приходится на сервисы, которые – предположительно – не обладают собственной командой по информационной безопасности и не уделяют внимания проверкам.

Особенно тревожным является рост критических и высокоуровневых проблем - это говорит о том, что многие компании либо недооценивают важность информационной безопасности, либо не имеют ресурсов для полноценной защиты пользовательских данных, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В условиях, когда цифровые сервисы все больше интегрируются в повседневную жизнь, такие слабые места могут привести к серьезным утечкам и компрометации личной информации миллионов пользователей», - подчеркнул депутат.

Особенно уязвимыми оказываются компании, у которых отсутствуют внутренние команды по информационной безопасности. Часто безопасность мобильных приложений остается на второстепенных ролях, уступая место удобству и скорости разработки. В результате многие приложения остаются незащищенными от атак, связанных с перехватом данных, недостаточно надежной аутентификацией и другими распространенными угрозами. Киберпреступники, в свою очередь, не упускают возможности воспользоваться этими пробелами, подчеркнул Немкин.

«Рост числа критических уязвимостей указывает на снижение качества тестирования и контроля на этапах разработки. Возможно, компании не проводят регулярные аудиты кода или игнорируют базовые принципы безопасной разработки. Важно понимать, что внедрение даже базовых практик безопасности — таких как двухфакторная аутентификация, защита API и шифрование данных — может значительно снизить риски утечек и атак», - подчеркнул он.

Для исправления ситуации необходимо усиливать контроль за безопасностью мобильных сервисов, особенно в сферах, связанных с обработкой персональных данных. Сами компании при этом должны активнее привлекать специалистов и инвестировать в киберзащиту.

«Только комплексный подход позволит минимизировать риски и обеспечить защиту пользователей в цифровой среде», - заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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