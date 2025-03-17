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Питерец.ру » Общество » Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные наборы стикеров

Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные наборы стикеров

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Telegram давно пора пересмотреть и ужесточить правила модерации контента, считают в Госдуме. 

Штраф до 4 млн рублей грозит мессенджеру Telegram в том случае, если он откажется удалять запрещенные наборы стикеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Ранее Зуевский районный суд Кировской области запретил распространение двух наборов стикеров с нацистскими изображениями в мессенджере Telegram. На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные наборы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес Telegram уведомление с требованием удалить запрещенный контент.

За неудаление противоправной информации предусмотрена административная ответственность по статье 13.41 КоАП РФ. Роскомнадзор неоднократно привлекал мессенджер Telegram к ответственности по этой статье. Сейчас общая сумма штрафов, наложенных на компанию, составляет 94,5 млн рублей.

Есть надежда, что Telegram по требованию Роскомнадзора просто удалит указанные наборы стикеров для российских пользователей, учитывая содержание этих наборов. И российским судам не придется следом штрафовать мессенджер за распространение запрещенных материалов, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Что касается штрафов для граждан, то хочу напомнить, что публичное распространение экстремистских материалов в нашей стране запрещено, за это предусмотрены штрафы. Как бы то ни было, Telegram давно пора пересмотреть и ужесточить правила модерации контента. Любая запрещенная информация в мессенджере должна оперативно блокироваться – тем более, когда речь идет об экстремизме», - сказал депутат.

Сегодня Telegram остается одной из самых популярных платформ для общения, и важно, чтобы меры по удалению запрещенного контента были прозрачными, справедливыми и работали на благо безопасности пользователей, добавил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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