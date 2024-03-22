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Питерец.ру » Общество » Во время выборов Президента РФ почти 500 Telegram-каналов распространяли фейки о терактах

Во время выборов Президента РФ почти 500 Telegram-каналов распространяли фейки о терактах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Почти 500 Telegram-каналов, которые распространяли фейки о терактах в школах и не только, было заблокировано в период проведения выборов Президента России с 15 по 17 марта.

Почти 500 Telegram-каналов, которые распространяли фейки о терактах в школах и не только, было заблокировано в период проведения выборов Президента России с 15 по 17 марта.
По требованию Роскомнадзора в период проведения выборов Президента России с 15 по 17 марта в мессенджере Telegram было заблокировано 485 каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов. «Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России», — отметили в ведомстве.

Кроме того, было также удалено или заблокировано более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов. Они содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбления президента. Также блокировались подложные сайты и аккаунты ЦИК и региональных избирательных комиссий.

В данном случае Telegram продемонстрировал похвальную оперативность в вопросе блокировки противоправных материалов по требованию российских уполномоченных органов, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Безусловно, к тому, как осуществляется обратная связь в этом мессенджере, все еще есть много вопросов – я знаю много случаев, когда пользователи жаловались на тот или иной контент, однако не получали ответа месяцами. Тем не менее, во время такого важного события для России, как выборы Президента, платформа оперативно прислушивалась к требованиям регулятора и блокировала тех, кто пытался запугать россиян и дестабилизировать ситуацию в стране. Это очень важно, учитывая, что россияне в среднем проводят треть времени в этом мессенджере как раз за чтением новостных каналов», - отметил депутат.

При этом во время выборов фейки активно распространялись и про сам Telegram, отметил Антон Немкин. «Например, активно тиражировался слух о том, что мессенджер будет заблокирован сразу после окончания выборов. Аналогичная информация распространялась и про видеохостинг YouTube. Конечно, это совершенно не соответствует действительности. Речи об ограничении работы обеих платформ на территории России сейчас не идет», - заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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