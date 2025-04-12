Градоначальник поздравил с Днем космонавтики

«Питерец.ру» сообщает, что глава СПб Александр Беглов адресовал свои поздравления жителям города по случаю Дня космонавтики. Этот праздник отмечается ежегодно 12 апреля и посвящен первому полету человека в космос.

Глава города подчеркнул значимость этого события для страны и всего мира, а также отметил важность развития космических исследований и технологий. Александр Беглов выразил уверенность в том, что будущее СПб и всей России связано с новыми научными достижениями и технологическими инновациями.

Жители и гости города присоединились к поздравлениям и отметили важность этого праздника для сохранения памяти о первопроходцах космоса и развития научных традиций.