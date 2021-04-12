60 лет со дня полета в космос

«Питерец.ру» отмечает, что ровно 60 лет назад человек впервые отправился в космос. Этот полет совершил летчик-космонавт Юрий Гагарин. С тех пор космическая отрасль активно развивалась, было сделано множество открытий. Люди стали активно покорять околоземное пространство.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтики. Он отметил вклад ученых, исследователей и военных, которые принимали участие в подготовке первого полета. Градоначальник подчеркнул, что свою лепту внесли и ученые Северной столицы сделали. Космические исследования здесь велись еще в XIX веке, потом продолжились в XX и XXI веке. Именно в Петербурге появилось космическое машиностроение и космическое телевидение.