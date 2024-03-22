Какова ситуация с клещами?

«Питерец.ру» сообщает, что жители СПб уже стали обращаться в больницу по поводу укусов клещей. Первые случаи атаки этих паукообразных были зафиксированы в середине прошлого месяца. Однако укусов стало гораздо больше после мартовских праздников.

К счастью, эти паразиты оказались неинфицированными. С начала 2024 года в Боткинскую больницу отправили 9 клещей, и проведенные исследования не выявили наличие энцефалита, боррелиоза и прочих инфекций.

Клещи имеют два периода активности. Первый из них начинается в конце марта, второй – в августе. Это происходит при средней дневной температуре 10-15 градусов. Так что скоро клещи станут опаснее – жителям СПб и Ленобласти необходимо проявляться бдительность.