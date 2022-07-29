Их атаковали клещи

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице продолжается сезон активности клещей. За прошлую неделю в связи с укусом этих паукообразных обратилось за медпомощью 665 петербуржцев.

Причем 147 из этих пациентов – дети и подростки до 17 лет. Больше всего пострадали жители Курортного р-на, где было зафиксировано 43 таких случая. Наименее опасная картина была в Колпинском р-не, где пострадало лишь 4 человека.

К сожалению, в этот период зафиксирован 1 случай энцефалита среди взрослых петербуржцев. Пострадавший не был привит, а сам укус произошел в Ленобласти. Еще зафиксировано 14 случаев, 4 из них – у детей до 14 лет.

Напоминаем, что необходимо принимать меры предосторожности. Людям, которые часто находятся в лесу, лучше сделать прививку от клещей. Это позволит защитить свое здоровье.