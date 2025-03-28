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Питерец.ру » Общество » Архивные тайны: онлайн-портал о подвигах ленинградских партизан

Архивные тайны: онлайн-портал о подвигах ленинградских партизан

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Петербургский архив открыл уникальный онлайн-портал, посвященный подвигам ленинградских партизан

«Питерец.ру» сообщает, что Петербургский архив открыл новый онлайн-портал, посвященный подвигам ленинградских партизан. На сайте представлена уникальная информация о героях, их подвигах и сражениях в годы ВОВ.

В этом онлайн-портале более 19,5 тыс. дел и свыше 5 тыс. фотографий. Там собраны архивные данные о партизанах, их действиях и борьбе за освобождение Ленинграда. Ресурс станет ценным источником информации для историков, исследователей и всех, кто интересуется событиями Великой Отечественной войны.

Посетители портала смогут узнать о конкретных операциях, личностях партизан и их вкладе в общую победу. Онлайн-ресурс создан для сохранения исторической памяти и передачи знаний о подвигах героев следующим поколениям.

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