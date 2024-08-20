В Петербурге открыли серию граффити, рассказывающих о подвигах советского народа в годы войны

В Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» состоялось открытие граффити, посвященных героическим подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Организаторами проекта выступили активисты петербургского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В торжественном открытии приняли участие депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский, заместитель председателя «Молодой Гвардии» Александр Маликов, более ста петербуржцев: ветераны и жители блокадного Ленинграда, активная молодежь города.

Концепция проекта включает в себя серию из пяти граффити, посвященных вкладу советского народа в Победу над фашизмом, в частности — в освобождение Ленинграда от длительной блокады.

Граффити расположили на отдельно стоящих баннерах, вскоре они будут переданы в высшие учебные заведения Петербурга, штабы волонтерских организаций и патриотические центры для размещения на фасадах зданий и входных группах. Формат граффити позволит привлечь внимание молодежи к изучению истории России благодаря свежему взгляду на исторические сюжеты.

«На мой взгляд, все проекты, которые посвящены исторической памяти о Великой Отечественной войне, очень важны и актуальны. И с годами их значение увеличивается. А этот еще и выполнен очень интеллигентно и по-петербургски. Несмотря на то, что это — граффити, как вы видите, они наносятся не на стены домов и сооружения, а на баннеры, которые могут органично вписаться в те пространства, в которых будут выставляться. В данном случае – в наших прославленных университетах», — сказал Сергей Боярский.

По словам Александра Маликова, уникальный проект сделали в первую очередь для молодежи города. «В этом году первые пять граффити будут размещены в учебных заведениях города и знаковых местах. За моей спиной находится, конечно, для нас одно из самых главных граффити — с молодогвардейцами Краснодона, на которых мы стараемся равняться, на тех молодогвардейцев, которые в 1943 году героически защищали нашу Родину. Надеюсь, что в следующем году у нас получится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне продолжить этот проект, привлечь еще больше молодых людей к его реализации в нашем городе, чтобы вот таким творческим способом напоминать о подвигах нашего великого народа», — рассказал Александр Маликов.

На полотнах изображены девушки-зенитчицы, охранявшие ленинградское небо от вражеской авиации; преподаватели и студенты института им. П.Ф. Лесгафта, которые внесли вклад в формирование первых партизанских отрядов; рабочие и служащие Ленинграда, которые ушли защищать город в составе 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения и героически погибли, при этом полностью разбив врага; огороды, посаженные в центре блокадного города, при содействии студентов и преподавателей Всесоюзного университета им. Вавилова, работу которого сегодня продолжает Аграрный университет; подвиг юных героев-молодогвардейцев города Краснодона, погибших в отважной борьбе с немецко-фашистскими оккупантами на территории Донбасса.