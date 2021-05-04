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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти формируют «Бессмертный полк»

В Ленобласти формируют «Бессмертный полк»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Жители Ленинградской области могут поучаствовать в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Жители Ленинградской области могут поучаствовать в онлайн-шествии «Бессмертного полка», загрузив фото своего родственника — участника Великой Отечественной войны на сайте проекта.

Оставить заявку на официальном сайте проекта «Бессмертный полк» необходимо до 7 мая. После этого нужно выбрать из списка свой город или субъект Федерации. В День Победы фото вашего предка-участника Великой Отечественной войны покажут в онлайн-шествии на телеканале ЛенТВ24, которое стартует в 15.00. Можно также войти на сайт через аккаунты в «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Справка

Впервые акция «Бессмертный полк» в виртуальном формате прошла в 2020 году в связи с ковидными ограничениями. В онлайн-шествии «Бессмертного полка» принял участие Президент России Владимир Путин.

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