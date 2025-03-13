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Питерец.ру » Общество » Нацисты после войны: в Петербурге раскрыли тайны

Нацисты после войны: в Петербурге раскрыли тайны

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vecherka-spb.ru
В Петербурге появилась книга о нацистах после Великой Отечественной войны

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге представили книгу «Оттепель и наследники Гитлера», основанную на рассекреченных документах. В книге собраны уникальные материалы о жизни нацистов после Великой Отечественной войны.

Автор, профессор Борис Ковалев, рассказал о передаче части тиража в Государственный музей обороны и блокады Ленинграда. Книга содержит архивные документы, письма советских граждан и данные о работе спецслужб по поиску военных преступников. Особое внимание уделяется причинам, по которым многие нацисты избежали наказания.

Издание является частью проекта «Без срока давности», который организован Национальным центром исторической памяти. Электронную версию произведения можно будет найти на официальном сайте организации.

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