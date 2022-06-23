В петербургском парламенте открылась выставка «Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга заработала выставка-напоминание «Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне», посвященная подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда в 1941-1944 годах.

Экспозиция рассказывает о бойцах и офицерах Красной армии, защищавших свою страну, Героях Советского Союза, имена которых сегодня носят петербургские школы. Ее торжественно открыли спикер петербургского парламента Александр Бельский, директор Пискаревского мемориального кладбища Евгений Панкевич и художественный руководитель театра драмы имени Ольги Берггольц Анна Загребнева.

– У нас в Петербурге есть школы, названные именами героев Великой Отечественной войны – тех, кто, не щадя себя, защищал Ленинград и нашу Родину. Важно, что в них находятся школьные музеи, рассказывающие детям о боевых подвигах предков, о том, как они отважно защищали город, проявляя мужество, стойкость и силу духа, – сказал Председатель Законодательного Собрания.

Руководитель Пискаревского кладбища напомнил о важности сохранения и передачи исторической памяти следующим поколениям, уважения к прошлому.

– Идею проведения выставки нам предложил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. О героических страницах нашего Отечества обязательно нужно рассказывать ученикам, в том числе на исторических уроках, – сказал он.

На стендах представлены биография и боевые подвиги 12 Героев Советского Союза – командиров катеров и артиллерийских полков, летчиков-асов, партизан и моряков-подводников. Среди них – Петр Покрышев, Михаил Харченко, Александр Карпов, Зинаида Портнова. Один из плакатов посвящен композитору Дмитрию Шостаковичу, сочинившему знаменитую «Симфонию №7». Она была исполнена в осажденном Ленинграде и получила название «Ленинградской».

Экспозиция проходит в рамках проекта «Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!», который приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он стартовал 22 июня 2021 года в День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище. Организаторы провели 5 выставок и создали 150 плакатов с фотографиями и информацией.

Учредитель проекта – фонд социальных инициатив «Мирные люди» совместно с Пискаревским мемориалом, Общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда», театром драмы Ольги Берггольц, Санкт-Петербургским Домом писателей и Санкт-Петербургским Домом национальностей при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Выставочный проект продлится до 6 июля 2022 года.