Где отдыхают с детьми

Петербург занимает особое положение в России. Поэтому город на Неве нередко включают в различные рейтинги. Причем Северная столица оказывается в числе лидеров во многих сферах.

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург вошел в число самых популярных городов, куда предпочитают отправляться для отдыха с детьми в феврале. К такому выводу пришли представители сервиса, который занимается бронированием отелей.

Лидером рейтинга оказался Сочи. 15% от всех бронирований с детьми приходится именно на этот город. На 2 месте расположился Петербург, который выбрали 13% отдыхающих. В топ-3 также входит Красная Поляна с показателем 8% бронирований.

Петербург привлекает своей красотой и богатой историей. Логично, что многие люди хотят приезжать именно сюда.