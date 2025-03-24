Госдума рассмотрит законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог этой весной

На площадке центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» прошел круглый стол, посвященный актуализации норм размещения инфраструктуры связи вдоль автодорог.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении осенью прошлого года. Документом предусмотрено закрепление нормы об использовании земельных участков в границах полос отвода автодорог для размещения и эксплуатации сооружений связи. Также закрепляется норма о возмещении расходов операторам связи в случае переноса или переустройства линий и сооружений связи из-за строительства, расширения или ремонта дорог и мостов.

Помимо этого, закон «О связи» дополняется положением о том, что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий и сооружений связи в границах полос отвода автодорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах.

На сегодняшний день федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, отметил в ходе круглого стола депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Сетями LTE покрыты от 54% до 75% федеральных трасс, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20–40%. Фактически на значительной части автодорог, в том числе федеральных, отсутствует доступ к цифровой инфраструктуре, во многих случаях нет возможности вызова экстренных служб, что чревато угрозами для безопасности, жизни и здоровья наших сограждан», – отметил депутат.

При этом у российских операторов связи возникает ряд проблем при строительстве и размещении объектов и линий связи вдоль дорог, а также при использовании государственной и муниципальной собственности рядом с автодорогами, указал депутат. «Есть противоречия в различных федеральных законах, административные и регуляторные барьеры и отсутствие единых условий для размещения объектов и линий связи. Возникают трудности с использованием землеотводов и с подключением энергетической и иной инфраструктуры. Часть вопросов должен снять законопроект о размещении и эксплуатации сооружений связи, но работа в любом случае предстоит масштабная», – отметил Немкин. Депутат рассказал, что во втором чтении законопроект может быть рассмотрен в мае этого года.

99,9% автомобильных дорог общего пользования федерального значения к 8 сентября 2031 года должны быть обеспечены связью стандарта LTE, рассказал заместитель директора Департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Гурген Осипов. В целях реализации указанных решений при Минцифры России создана межведомственная рабочая группа (МРГ) с участием федеральных органов исполнительной власти, операторов связи и заинтересованных организаций. До конца 2025 года операторами связи совместно с администрациями субъектов Российской Федерации запланировано обследование всех федеральных автодорог на наличие необходимой инфраструктуры для строительства базовых станций.

«Размещение АМС (антенно-мачтовых сооружений – прим.) непосредственно в полосе отвода и придорожной полосе автодороги позволит обеспечить наиболее эффективное покрытие участка автодороги сигналом подвижной радиотелефонной связи, ускорить мероприятия по покрытию и снизит расходы. Законопроект в первом чтении рассмотрен Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 29 октября 2024 года. Подготовлены поправки в законопроект ко второму чтению, на рассмотрении в Государственно-правовом управлении Президента Российской Федерации», — отметил Осипов.

При этом структурной проблемой, препятствующей обеспечению дорог связью, остается отсутствие внешнего электроснабжения, обратил внимание представитель Минцифры России. С ним согласился замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Антон Козлов. «Самый главный вопрос — наличие электричества рядом с дорогой. Это не проблема операторов связи, это проблема всех. Если линия электроснабжения будет находиться в километре, то стоимость технологического присоединения будет достигать от нескольких миллионов до нескольких миллиардов», — отметил спикер.

Ранее сроки технологического присоединения к линиям электроснабжения были длительными. В 2022 были пересмотрены подходы к присоединению операторов связи, напомнил начальник отдела регулирования деятельности сетевых организаций Минэнерго России Дмитрий Ильин. Он отметил, что министерство выступило с предложением о снятии запрета на последовательное присоединение к инфраструктуре связи для операторов связи: «Учитывая количество таких объектов в стране, можно с уверенностью сказать, что несколько сотен миллионов рублей Правительство по предложению Минэнерго операторам связи сэкономило. Там, где есть возможность — можно опосредованно присоединяться к существующей инфраструктуре».

В свою очередь директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Мегафон» Владимир Месропян выступил с предложением о распределении зон ответственности в зависимости от расстояния до линий электропередач: до 0,4 км– зона ответственности операторов; 0,4 км – 10 км– зона ответственности субъекта РФ; более 10 км– федеральный уровень.

Одна из проблем, с которой могут столкнуться операторы связи – местное ограничивающее законодательство, отметила руководитель проекта ПАО «МТС» «Центр по взаимодействию с региональными органами власти и сопровождение проектов» Людмила Бокова. «Нам сегодня очень важно разработать нормативные акты, которые снизят проблемы, связанные с тем, что региональные органы власти принимают ограничивающее законодательство. Возможно, стоит дополнить ст. 6 ФЗ-126, где эти ограничения могли бы быть сняты. Возможно, внести изменения в градостроительный кодекс и исключить положение о том, что инфраструктура связи является элементом благоустройства», — сказала Бокова.

Региональный опыт развития инфраструктуры вдоль автодорог представил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министра цифрового развития Республики, региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Алексей Этеев.

«В целях реализации данного мероприятия Республика Калмыкия присоединилась ко второму этапу обследования федеральных автодорог на предмет наличия базовой инфраструктуры для строительства базовых станций согласно доведенной адресной программе. Адресная программа содержала сведения по трем участкам автодорог на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Целинном, Малодербетовском и Сарпинском районах Республики, в которых отсутствовало покрытие LTE, и о потенциальных местах установки антенно-мачтовых сооружений», — рассказал Этеев.

Он отметил, что на первом этапе для проведения обследований на наличие необходимой инфраструктуры на региональном уровне была сформирована рабочая группа, в которую были включены органы исполнительной власти, районные администрации, операторы связи, электросетевая компания и подведомственная организация Росавтодора. На втором этапе в целях уточнения мест расположения антенно-мачтовых сооружений был организован выезд членов рабочей группы для непосредственного обследования на местности.

В Пермском крае работа по обеспечению мобильной связи на межмуниципальных дорогах ведется в рамках федеральных и региональных программ, рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. «Пермский край – единственный среди регионов, который обеспечивает сотовой связью дороги за счёт регионального бюджета. Это сделано благодаря поправкам, внесенным по инициативе Пермского края в Федеральный закон «О связи», региональные и муниципальные власти могут софинансировать крупные телекоммуникационные проекты сотовой связи напрямую», — отметил спикер.

Ранее Пермский край первым в России провел инструментальное обследование региональных автомобильных дорог, выявил все «белые пятна» – территории, где нет возможности вызвать экстренные службы. Всего было исследовано более 3,5 тысяч км. За последние три года в Прикамье обеспечено связью 200 км дорог. Теперь на 97 % краевых дорог присутствует сигнал и возможность вызова экстренных служб 112. К концу года ведомство планирует увеличить этот показатель до 98 %.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, председатель Общественного совета «Цифровой России» Алексей Набутовский, создание региональных льготных программ, действительно, может стать мощным стимулом поддержки операторов связи. «Астраханская область также хочет предусмотреть свои мероприятия, давать грантовую поддержку операторам связи. К примеру, финансировать работы 50/50. Инвестиции в отрасль в целом находятся на стабильном уровне — порядка 800 млн ежегодно», рассказал — отметил министр.

Как подчеркнул депутат Заксобрания Пермского края, региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Александр Мотрич, готовящийся законопроект снимет препятствия при размещении оборудования связи вдоль трасс и, как следствие, обеспечит качественной связью и доступом в интернет водителей и пассажиров. «Это первый шаг на большом пути. Поправки в законы «О связи» и «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» должны снять существующие препятствия при размещении оборудования связи, создать единые условия для размещения объектов и линий связи вдоль дорог - как для сотовых, так и фиксированных сетей связи», — отметил спикер.

В проекте по обеспечению федеральных трасс высокоскоростным интернетом участвуют операторы большой четверки. На данный момент основное финансирование проекта обеспечивают именно они, рассказал директор направления «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Михаил Корягин.

Минцифры России подготовило запрос к регионам об участии в программе и содействии в ее реализации, отметил спикер. «Сформированные в регионах рабочие группы проделали огромную работу по фактическому описанию деталей для определения мест, количества и условий для установки базовых станций. Однако требуется и большая вовлеченность, и подготовка мест в виде выделения земли, предоставления доступа к электроэнергии и подъездных путей для операторов связи, — рассказал представитель АНО «Цифровая экономика».

Из 89 субъектов России свою позицию по участию в программе покрытия автомобильных дорог связью стандарта LTE так или иначе официально представили 74 региона. Из них о наличии планов по софинансированию проекта заявили: Республика Марий Эл, Белгородская область, Запорожская область, Курганская область, Новосибирская область, Самарская область и Ярославская область.