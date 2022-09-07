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Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге парламентарии хотят усилить контроль за размещением вышек мобильной связи

Петербургский парламент рассмотрит проект обращения к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об усилении контроля за размещением вышек сотовой связи. Депутаты Михаил Амосов, Ольга Герасина, Павел Крупник, Алексей Макаров и Любовь Менделеева предлагают наделить Роспотребнадзор полномочиями «по осуществлению регулярного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства на всех стадиях размещения и эксплуатации радиотехнического оборудования». В качестве альтернативного варианта предусматривается передача такого права исполнительным органам власти субъектов РФ.

– Этим проектом открывается серия нормативных документов, которая будет разработана по итогам заседаний парламентской рабочей группы по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи. Мы сформировали ее после многочисленных обращений петербуржцев. Люди были обеспокоены тем, что вышки сотовой связи устанавливаются зачастую в непосредственной близости от жилых домов и социальных учреждений.

Понятно, что прогресс остановить невозможно. Цифровое развитие города – дорога в будущее. Однако это движение должно быть синхронизировано с интересами жителей и всего нашего города. Поэтому в рабочую группу были приглашены ученые, представители профильных органов исполнительной власти, компаний сотовой связи и общественных объединений. Проведена огромная работа, результатом которой стал целый ряд компромиссных решений.

Вполне закономерно, что начинаем мы с усиления контроля. Это позволит обеспечить неукоснительное соблюдение установленных СанПиН нормативов, кстати, очень жестких, и снять напряжение в обществе. Не сомневаюсь, что наши предложения будут актуальны и для других регионов России, – прокомментировал проект Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Источник: ЗАКС
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