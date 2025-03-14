Граффитист исправляет ошибки рублями

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб произошел очередной случай, когда тяга к уличному искусству привела к неожиданным последствиям. Молодой граффитист столкнулся с необходимостью компенсировать материальный ущерб после нанесения рисунка на трамвайную платформу.

Этот уличный художник, оставивший свой след на одном из трамваев модели «Витязь» на остановке «Придорожная аллея», принял решение компенсировать причиненный ущерб. Молодой человек искренне раскаялся и выплатил 34 тыс. руб. в пользу ГУП «Горэлектротранс».

Это произошло после того, как в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Чтобы избежать судебных разбирательств, молодой человек написал заявление, где признал свою вину и попросил разрешить ему оплатить штраф.