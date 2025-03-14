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Питерец.ру » Общество » Граффитист исправляет ошибки рублями

Граффитист исправляет ошибки рублями

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Петербургский граффитист решил заплатить штраф за испорченный трамвай

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб произошел очередной случай, когда тяга к уличному искусству привела к неожиданным последствиям. Молодой граффитист столкнулся с необходимостью компенсировать материальный ущерб после нанесения рисунка на трамвайную платформу.

Этот уличный художник, оставивший свой след на одном из трамваев модели «Витязь» на остановке «Придорожная аллея», принял решение компенсировать причиненный ущерб. Молодой человек искренне раскаялся и выплатил 34 тыс. руб. в пользу ГУП «Горэлектротранс».

Это произошло после того, как в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Чтобы избежать судебных разбирательств, молодой человек написал заявление, где признал свою вину и попросил разрешить ему оплатить штраф.

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