В Петербурге 20-летний молодой человек похитил у пенсионерки 430 000 рублей

7 сентября к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней пенсионерки, проживающей в доме 16 на проспекте Славы о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучку должны привлечь к ответственности из-за совершенного ДТП и убедил передать курьеру 430 000 рублей для того, чтобы прекратить уголовное дело.

По данному факту было возбуждено уголовные дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в общежитии, расположенном на улице Здоровцева, по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий молодой человек.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.