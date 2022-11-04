В Калининском районе пожилая женщина поддалась на уловки мошенников и набрала кредитов почти на 2 миллиона рублей

В период с 19 октября по 3 ноября 69-летняя женщина зарегистрировалась в интернете на платформе для заработка на продаже акций. После регистрации ей на телефон поступали сообщения от неизвестного в мессенджере WhatsApp с двух номеров. Злоумышленник под предлогом помощи в заработке убедил уборщицу оформить несколько кредитов и перевести на неустановленные счета. Часть денег пожилая женщина передавала лично курьеру возле дома 111/2 по Светлановскому проспекту. Это был молодой человек лет 20-ти со светлыми волосами, одет в светлый спортивный костюм.

Материальный ущерб составил 1 750 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).