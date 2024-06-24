Лишился автомобиля из-за долгов

Неоплаченные долги и штрафы нередко приводят к различным проблемам. Люди, которые не желают своевременно погашать задолженность, могут лишиться имущества – в частности, автомобиля.

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Северной столицы накопил 558 неоплаченных штрафов. Этот человек с завидной регулярностью нарушал правила дорожного движения и попадал под камеры. Ему стали присылать квитанции с необходимостью оплатить штраф, но петербуржец отказывался это делать.

В итоге сумма задолженности увеличилась с 600 тыс. до 1,3 млн. руб. Естественно, в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство. Приставы изъяли авто этого неплательщика, когда хозяина не было рядом. Теперь должник сможет получить свою машину только после погашения всех долгов по штрафам.