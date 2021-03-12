Жительниц поселка Металлострой с наступившим Международным женским днем поздравил Михаил Романов

На концерте, посвященном Международному женскому дню, жительниц поселка Металлострой с наступившим праздником поздравил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Мероприятие состоялось в ДК им. Маяковского, где перед представительницами прекрасного пола выступали вокальные, танцевальные и фольклорные коллективы.

Приветствуя жительниц поселка, Михаил Романов отметил, что грация и очарование женщин поддерживают мужчин, дают им силы двигаться вперед. Чудесный праздник весны, по словам парламентария, подчеркивает значение в нашей жизни ассоциирующихся с нежным женским образом любви, красоты и верности. Сердца и улыбки женщин с каждым мгновением приближают весну, хотя вокруг еще лежит снег, а на городских улицах царит холодный зимний ветер.

Депутат отметил, что женщины успешно сочетают в своей жизни самые разные сферы: они являются добрыми и нежными матерями, хорошими хозяйками и женами, добиваются высоких результатов в карьере и профессии, легко решая самые сложные задачи, при этом восхищая привлекательностью и красотой. Михаил Романов пожелал женщинам поселка Металлострой неиссякаемого счастья, здоровья и благополучия.