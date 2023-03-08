Росгвардейцы северо-запада страны поздравляют женщин с Международным женским днём

В Санкт-Петербурге женщин-росгвардейцев, несущих службу по обеспечению безопасности Государственного Эрмитажа даже в свой праздник, лично поздравляли командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Андрей Тарасов.

Командующий округом обошел все посты, вручил цветы и поздравил с Международным женским днём сотрудниц батальона вневедомственной охраны Росгвардии, пожелав счастья, здоровья и успехов в службе.

Накануне отличившимся сотрудницам батальона заместитель командующего округом полковник полиции Андрей Быстров на торжественном построении вручил погоны к очередным специальным званиям и ведомственные награды.

В Ленинградской области военнослужащие полка по охране важных гособъектов Северо-Западного округа Росгвардии поздравили жительниц региона с Международным женским днём, вручая букеты тюльпанов на улицах, а также пригласили всех желающих на военную службу по контракту.

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии провёл флэшмоб на главной выставочной площадке Санкт-Петербурга. В «Экспофоруме» гости выставок смогли услышать прекрасные весенние мелодии и всемирно известные композиции, посвящённые женщинам.