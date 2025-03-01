В СПб выявлено более 11 тонн некачественной рыбной продукции

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге в 2024 году специалисты забраковали более 11 тонн рыбы. Это данные регионального управления Россельхознадзора.

Чаще всего нарушения выявлялись при проверках охлажденной, замороженной, соленой, вяленой, копченой и рыбных консервов. Продукция не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям.

Специалисты напоминают, что покупать рыбу следует в специально оборудованных местах торговли, где она проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Также важно обращать внимание на маркировку товара. Она должна быть четкой и содержать информацию о производителе, дате изготовления и сроке годности. При появлении сомнений в качестве продукта следует обратиться в управление Россельхознадзора.