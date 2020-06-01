Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию

С начала 2020 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были оформлены документы на экспортные поставки 53 партий рыбы из Ленинградской области в Эстонию.

Перед отправкой все экспортируемые партии окуня и судака были исследованы лабораторными методами для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, установленным страной-импортером. Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили, что ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме.

Почти 167 тонн мороженой и охлажденной рыбы отправились автомобильным транспортом в Эстонию в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов.

Напомним, что вся информация о ветеринарных требованиях стран-импортеров размещена на официальном сайте Россельхознадзора https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport .