ента новостей

19:56
Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию
19:51
В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»
14:10
В Ленобласти дороги поливают солевым раствором
13:57
В Ленобласти разведут Ладожский мост
13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
10:30
Петербург опять в лидерах
10:27
Возвращение к G8?
13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
17:38
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:12
Борьба с коронавирусом продолжается
10:41
Откроются ли парки?
21:57
Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр
21:19
Комитеты Смольного объединились, чтобы поддержать петербургские НКО в период распространения вируса
21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
21:09
В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием
21:02
В Петербурге задержан автоугонщик
10:41
Ограничения ослабят
09:47
Сколько людей не работает?
13:11
В День защиты детей ребят ждет «Кукольная история» от Исторического парка!
13:09
BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района
13:05
За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах
12:57
В Петербурге раскрыто мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки
12:51
В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению
12:47
В Петербурге задержаны похитителей спецтехники
08:27
iGooods будет работать в Европе
08:02
«Удаленка» будет востребована
19:36
В Петербурге прокуратура проверит обстоятельства обрушения балконов исторического здания
16:16
На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность
14:34
На «Интермузей» - в команде друзей!
14:14
27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию

Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию

0
13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Управлением Россельхознадзора в Ленинградской области оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию

С начала 2020 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были оформлены документы на экспортные поставки 53 партий рыбы из Ленинградской области в Эстонию.

Перед отправкой все экспортируемые партии окуня и судака были исследованы лабораторными методами для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, установленным страной-импортером. Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили, что ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме.

Почти 167 тонн мороженой и охлажденной рыбы отправились автомобильным транспортом в Эстонию в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов.

Напомним, что вся информация о ветеринарных требованиях стран-импортеров размещена на официальном сайте Россельхознадзора https://www.fsvps.ru/fsvps/importExport.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-03-2020, 12:22
В Петербург не пропустили семь тонн опасной кильки
10-09-2019, 12:36
В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины
13-05-2020, 17:48
В Петербурге проведен ветеринарный контроль 3039 тонн мидий
18-05-2020, 19:33
Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов
23-04-2020, 19:37
Россельхозадзор проверил 24,5 тыс. тонн экзотических фруктов
25-05-2020, 20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак

Происшествия на дорогах

0
98
Сегодня, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
474
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
532
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
686
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх