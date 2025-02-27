Борьбу за живучесть отработали петербургские росгвардейцы в Североморске

В Североморске с петербургскими моряками Северо-Западного округа Росгвардии прошли занятия по борьбе за живучесть.

Росгвардейцы тренировались эвакуироваться по задымленным корабельным коридорам, устраняли пробоины в корпусе корабля, вели поиск и эвакуировали условно пострадавших из аварийного отсека судна.

С использованием новейших тренажёрных комплексов Северного флота экипажи катеров Росгвардии на практике смогли преодолеть различные смоделированные чрезвычайные ситуации.

В ходе сбора под руководством начальника морской службы округа подведены итоги за минувший год и поставлены задачи на навигацию 2025 года, проведены занятия по правилам плавания по внутренним водным путям РФ, Международным правилам предупреждения столкновения судов в море, правилам плавания и маневрирования. Участники сборов сдали зачеты по допуску к самостоятельному управлению катерами.

В сборе были задействованы морские специалисты полка по охране важных государственных объектов, морского отряда, специального моторизованного Измайловского полка, отрядов ОМОН, СОБР и учреждений вневедомственной охраны Росгвардии из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Псковской, Мурманской, Новгородской областей и Республики Карелия.