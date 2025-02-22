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Питерец.ру » Общество » Склады Красного Креста признают памятниками

Склады Красного Креста признают памятниками

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Важная новость: склады Красного Креста в Петербурге станут памятником

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб склады Красного Креста, расположенные на Большом Сампсониевском проспекте, скоро станут памятником архитектуры. Решение о присвоении им этого статуса уже принято, о чем сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Склады были построены в 1914 году по проекту архитектора Михаила Сонгина. Они представляют собой кирпичное здание с характерными для начала XX века элементами: большими окнами, декоративными деталями и другими архитектурными особенностями. Склады использовались Красным Крестом для хранения медикаментов и другого имущества.

После революции 1917 года склады продолжали применяться по первоначальному назначению, но со временем их функциональность менялась. В разные годы здесь располагались различные организации и предприятия, но здание сохранило свой исторический облик.

Присвоение статуса памятника позволит сохранить склады Красного Креста для будущих поколений. Это будет способствовать сохранению исторического наследия города и его культурного облика.

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