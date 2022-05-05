ента новостей

12:48
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома
12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки
12:25
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей
12:19
В Петербурге задержали подозреваемого, который пытался скрыть труп своей сожительницы в подвале
12:12
В Ленобласти пенсионер заявил о краже кольца с бриллиантом усопшей супруги
12:07
Распродажа домов за евро создала в Италии «Маленькую Америку»
11:51
Неделя Российского Красного Креста
11:41
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд
10:56
Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал Леонардо ДиКаприо
09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
09:34
На путепроводе через железную дорогу Лодейное Поле — Олонец введут реверсивное движение
09:24
Сколько стоит счастье?
08:45
Петербург тоже помогает Донбассу
08:09
Доллар опустится до 35 рублей?
19:19
В Ленобласти для проведения технического обслуживания разведут мост через Свирь
17:01
В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной
16:55
В Ленобласти на пожаре пострадал пенсионер
15:53
Ляйсан Утяшева: «В Петербурге живут люди с горячим сердцем, хоть сам город считается холодным»
14:48
Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала
14:42
Росреестр по Ленобласти и кредитные организации сокращают сроки электронной регистрации
14:35
В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя
14:27
В Ленобласти обокрали пенсионерку, пока она занималась огородом
14:22
Центр Петербурга «зарос» мусором за праздничные выходные в мае
13:18
На мосту через реку Тихвинка в Ленобласти введут реверсивное движение
12:51
Борису Джонсону предстоит первое серьезное испытание на выборах с тех пор, как его репутация достигла дна
12:01
В Петербурге будут судить мошенников, обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров
11:52
По факту ДТП с автомобилем «скорой помощи» в Любани возбуждено уголовное дело
11:42
В Петербурге неизвестный ударил ножом мужчину возле кафе
11:36
В Ленобласти на пожаре пострадал пожилой мужчина
09:54
В Ленобласти женщину сбила электричка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Неделя Российского Красного Креста

Неделя Российского Красного Креста

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В ЦГПБ им. В. В. Маяковского состоится подписание соглашения о сотрудничестве между библиотекой и отделением Красного Креста

12 мая 2022 года в 11:00 в ЦГПБ им. В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, 44) состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной городской публичной библиотекой и Санкт-Петербургским региональным отделением Российского Красного Креста.

В этом году исполняется 155 лет со дня основания Российского общества Красного Креста. За эти годы организация накопила огромный корпус документов, многие из которых уже попали в государственные архивы. Однако на хранении общества ещё остаются особо ценные документы -  свидетели будней блокадного Ленинграда и ежедневной работы краснокрестных учреждений.

Чтобы сделать эту информацию ближе к людям, Центр петербурговеления ЦГПБ им. В. В. Маяковского выступил с инициативой создать электронную базу данных, посвященную жительницам нашего города, которые с началом войны записались на курсы Красного Креста и стали медицинскими сёстрами, сандружинницами и бойцами отрядов МПВО.

Соглашение о сотрудничестве даст старт и другим совместным проектам. Например, на площадках библиотеки и общества пройдут тематические мероприятия, которые войдут в юбилейную программу «Неделя Красного Креста».

Программа торжественного подписания соглашения о сотрудничестве:

  1. Приветственное слово директора ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зои Васильевны Чаловой и председателя Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Евгения Петровича Городного
  2. Электронная база данных «Память милосердия». Мария Тычинина, заведующий отделом петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
  3. «Неделя Красного Креста». Обзор событий. Анна Филимонова, ведущий библиограф отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
  4. Выставка «Память милосердия». О совместном проекте с музеем Политехнического института. Александра Афонина, заведующий сектором источниковедения и полнотекстовых баз данных отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
  5. Церемония подписания соглашения.
  6. Пресс-конференция.

С мероприятиями Недели Российского Красного креста можно ознакомиться в группе отдела Петербурговедения

Источник: ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-11-2019, 10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
28-09-2021, 11:34
«Теплосеть Санкт-Петербурга» подарила «Аллею тепла» библиотеке имени В. В. Маяковского
29-12-2020, 14:25
Автомобилисты Петербурга поблагодарят врачей, выстроившись в красный крест
10-10-2018, 15:55
Научная конференция «Константиновские чтения»
28-03-2022, 11:29
Презентация книги Михайла Рахлина «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо»
20-10-2020, 10:42
В библиотеке Маяковского пройдет День налоговой грамотности

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
123
3-05-2022, 21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
0
160
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
0
146
30-04-2022, 18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
Наверх