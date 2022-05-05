Неделя Российского Красного Креста

12 мая 2022 года в 11:00 в ЦГПБ им. В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, 44) состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной городской публичной библиотекой и Санкт-Петербургским региональным отделением Российского Красного Креста.

В этом году исполняется 155 лет со дня основания Российского общества Красного Креста. За эти годы организация накопила огромный корпус документов, многие из которых уже попали в государственные архивы. Однако на хранении общества ещё остаются особо ценные документы - свидетели будней блокадного Ленинграда и ежедневной работы краснокрестных учреждений.

Чтобы сделать эту информацию ближе к людям, Центр петербурговеления ЦГПБ им. В. В. Маяковского выступил с инициативой создать электронную базу данных, посвященную жительницам нашего города, которые с началом войны записались на курсы Красного Креста и стали медицинскими сёстрами, сандружинницами и бойцами отрядов МПВО.

Соглашение о сотрудничестве даст старт и другим совместным проектам. Например, на площадках библиотеки и общества пройдут тематические мероприятия, которые войдут в юбилейную программу «Неделя Красного Креста».

Программа торжественного подписания соглашения о сотрудничестве:

Приветственное слово директора ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зои Васильевны Чаловой и председателя Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Евгения Петровича Городного Электронная база данных «Память милосердия». Мария Тычинина, заведующий отделом петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского. «Неделя Красного Креста». Обзор событий. Анна Филимонова, ведущий библиограф отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Выставка «Память милосердия». О совместном проекте с музеем Политехнического института. Александра Афонина, заведующий сектором источниковедения и полнотекстовых баз данных отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Церемония подписания соглашения. Пресс-конференция.

С мероприятиями Недели Российского Красного креста можно ознакомиться в группе отдела Петербурговедения