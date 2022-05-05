Неделя Российского Красного Креста

12 мая 2022 года в 11:00 в ЦГПБ им. В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, 44) состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Центральной городской публичной библиотекой и Санкт-Петербургским региональным отделением Российского Красного Креста.
В этом году исполняется 155 лет со дня основания Российского общества Красного Креста. За эти годы организация накопила огромный корпус документов, многие из которых уже попали в государственные архивы. Однако на хранении общества ещё остаются особо ценные документы - свидетели будней блокадного Ленинграда и ежедневной работы краснокрестных учреждений.
Чтобы сделать эту информацию ближе к людям, Центр петербурговеления ЦГПБ им. В. В. Маяковского выступил с инициативой создать электронную базу данных, посвященную жительницам нашего города, которые с началом войны записались на курсы Красного Креста и стали медицинскими сёстрами, сандружинницами и бойцами отрядов МПВО.
Соглашение о сотрудничестве даст старт и другим совместным проектам. Например, на площадках библиотеки и общества пройдут тематические мероприятия, которые войдут в юбилейную программу «Неделя Красного Креста».
Программа торжественного подписания соглашения о сотрудничестве:
- Приветственное слово директора ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зои Васильевны Чаловой и председателя Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Евгения Петровича Городного
- Электронная база данных «Память милосердия». Мария Тычинина, заведующий отделом петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
- «Неделя Красного Креста». Обзор событий. Анна Филимонова, ведущий библиограф отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
- Выставка «Память милосердия». О совместном проекте с музеем Политехнического института. Александра Афонина, заведующий сектором источниковедения и полнотекстовых баз данных отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
- Церемония подписания соглашения.
- Пресс-конференция.
С мероприятиями Недели Российского Красного креста можно ознакомиться в группе отдела Петербурговедения