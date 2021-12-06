Подарки – это святое!

Дарить подарки на Новый год – хорошая, добрая традиция, которая действует на протяжении долгих веков. Жители нашей страны уже давно привыкли к такому положению вещей.

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенному опросу, экономить на новогодних подарках петербуржцы не собираются. 9% респондентов готовы поздравить своих коллег. Кстати, в прошлом году этот показатель составлял 6%.

19% опрошенных преподнесут подарки друзьям, 66% – родным, 32% – своему любимому человеку. При этом 12% предпочтут порадовать и самих себя. Только 16% опрошенных никаких подарков не планируют.

В среднем петербуржцы намерены потратить на это около 15 тыс. рублей. На большие суммы готовы раскошелиться только москвичи и ростовчане. Там средние траты составят 71 тыс. и 16 тыс. рублей. В общем, на Новый год россияне предпочтут быть щедрыми.