В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана

В свете наступающих новогодних праздников стало известно о новой схеме мошенничества, которая активно распространяется среди российских пользователей мессенджеров. Она заключается в отправке массовых сообщений, в которых людям предлагается бесплатное участие в розыгрыше билетов на популярные новогодние мероприятия, включая концерты известных исполнителей и посещение ёлок в крупных городах России, в том числе и «Кремлевской елки».

Мошенники призывают пользователей перейти по специальной ссылке, чтобы подать заявку на участие в розыгрыше. Однако, эта ссылка приводит на фишинговый сайт, где требуется ввести личные данные и платежную информацию. Аферисты утверждают, что это необходимо для оплаты небольшой комиссии в случае выигрыша и получения билета.

Чтобы защитить себя и своих близких от подобных мошеннических схем, необходимо быть бдительными и предупредить о них своих родных. Рекомендуется крайне осторожно относиться к участию в акциях и розыгрышах, где требуется предоставление большого объема личной информации и платежных данных.

Важно помнить, что организаторы законных розыгрышей и акций обычно не требуют подобных данных для участия. Если вы сомневаетесь в подлинности предлагаемой акции или полученного вам сообщения, лучше не рисковать и не предоставлять никакую личную информацию.

Будьте бдительны и помните, что защита своих данных и финансов - это важная задача каждого. Если вы столкнулись с подобной мошеннической схемой, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы или в службу поддержки соответствующего мессенджера.