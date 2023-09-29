Россияне стали получать мошеннические письма якобы от ФССП

Людям стали поступать письма, в которых Федеральная служба судебных приставов якобы требует от людей выплатить задолженности. Однако эксперты предупреждают - государственные организации никогда не будут направлять документы онлайн, а тем более требовать выплаты или передачу персональных данных по электронной почте или по телефону.

Мошенники активно рассылают пользователям фишинговые письма якобы от Федеральной службы судебных приставов с требованием погасить долг, рассказали на на просветительском ресурсе Банка России "Финансовая культура". При этом такие письма выглядят очень правдоподобно - на бланке, с гербом, написаны в официальном стиле. Однако бдительные пользователи обратили внимание - адрес отправителя не совпадает с адресом на официальном сайте ФССП.

Это главный нюанс, на который всегда стоит обращать внимание, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В попытках привлечь внимание людей и вызвать доверие мошенники часто прикрываются официальными ведомствами. Тем не менее, в почтовых адресах всегда кроется хоть маленькое - буквально на один символ - но отличие. Поэтому при получении письма, которому вы уже готовы поверить, всегда нужно, во-первых, сверить почтовый адрес с тем, что указан на официальном сайте организации. Кроме того, необходимо связаться с организацией самостоятельно по проверенному номеру и уточнить, действительно ли поступившее вам извещение могло быть направлено», - рассказал депутат.

О еще одной мошеннической схеме, в которой злоумышленники апеллируют к доверию государственным сервисам, рассказали в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Злоумышленники звонят людям от имени службы поддержки портала Госуслуг и сообщают, что аккаунт пытаются взломать неустановленные лица. Для предотвращения попыток нужно якобы сообщить направленный SMS-код, который в результате мошенники используют для сброса пароля в учетной записи и получения полного доступа к персональным данным. «Далее мошенники заключают от имени граждан договоры займа на сайтах микрофинансовых организаций. Для входа используют упрощенную идентификацию. Вот только контактные данные и банковскую карту указывают свои», - добавили в Центре.

Нужно запомнить, что государственные министерства, ведомства и прочие ответственные организации не станут связываться с вами по серьезным вопросам и требовать каких-либо внезапных выплат через электронную почту или в мессенджерах, а уж тем более не станут звонить, подчеркнул Немкин. «Если вам пишут или звонят в мессенджерах, соцсетях или по электронной почте, и требуют денег или сообщить свои персональные данные - в 100% случаев это мошенники. Коммуникацию в таком случае стоит сразу же прекратить», - добавил он.

В Роскомнадзоре также советуют не пересылать никому копии документов и применять двухфакторную аутентификацию во всех онлайн-сервисах и приложениях.