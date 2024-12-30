В СПб модернизируют систему здравоохранения

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в СПб активно продолжалась работа по модернизации медучреждений города. По имеющимся данным, на эти цели было потрачено 20,4 млрд. руб.

За прошедший год капремонт был сделан в 143 медучреждениях города. Также было закуплено более 4,6 тыс. единиц современного медоборудования, что значительно улучшило техническую оснащенность больниц и поликлиник.

Особое внимание было уделено оснащению Мариинской больницы, где появилось уникальное оборудование, позволяющее проводить операции по трансплантации сердца и лечить наиболее тяжелые болезни. Это расширит возможности медицинских специалистов и повышает качество оказываемой помощи.

В общем, модернизация здравоохранения в СПб будет продолжаться и дальше. Программа направлена на повышение доступности и улучшение качества медицинских услуг в городе.