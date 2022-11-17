Единороссы проверили ход ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ходосок и секретарь Кронштадтского районного отделения партии Юлия Левина проверили ход капитального ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Партийный контроль проводится в рамках реализации народной программы.
Ремонт начался в этом году. В планах – заменить существующий фасад на новый, вентилируемый. Кроме того, для нужд больницы был закуплен новый современный рентгеновский аппарат.
Парламентарий подчеркнул, что и в дальнейшем единороссы будут контролировать ход ремонта, соблюдение его сроков, а также в случае необходимости оказывать помощь по всем вопросам.
Главный врач больницы Юрий Новик выразил надежду, что к лету следующего года ремонт завершится.
Напомним, в народную программу партии входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Также предусмотрены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, обновление парка школьных автобусов и «скорых», передвижных комплексов. Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.