Единороссы проверили ход ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ходосок и секретарь Кронштадтского районного отделения партии Юлия Левина проверили ход капитального ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Партийный контроль проводится в рамках реализации народной программы.

Ремонт начался в этом году. В планах – заменить существующий фасад на новый, вентилируемый. Кроме того, для нужд больницы был закуплен новый современный рентгеновский аппарат.

«Мы посмотрели, как идут работы по ремонту фасада в соответствии с поручением губернатора города. Также мы сегодня осмотрели новое оборудование, которое было закуплено для больницы. Это новый современный рентген-аппарат, который будет работать в паре с тем оборудованием, которое было ранее закуплено. Отрадно отметить, что оборудование полностью отечественное, оно закуплено в том числе и по программе импортозамещения. Это наш петербургский завод, очень востребованный. По той статистике, которую нам предоставил персонал, это более 500 снимков в неделю, для Кронштадта это очень показательно. Жители постоянно обращаются сюда по вопросам оказания медицинской помощи», — рассказал Александр Ходосок.

Парламентарий подчеркнул, что и в дальнейшем единороссы будут контролировать ход ремонта, соблюдение его сроков, а также в случае необходимости оказывать помощь по всем вопросам.

Главный врач больницы Юрий Новик выразил надежду, что к лету следующего года ремонт завершится.

«Мы получим красивый новый фасад. Помимо этого, в этом году мы обновили парк своего оборудования. Мы купили хороший новый отечественный рентген-аппарат, который позволит нам безостановочно, круглосуточно оказывать помощь всем пациентам нашей больницы, как амбулаторным, так и стационарным. Хочу поблагодарить правительство и Законодательное собрание нашего города за то внимание, которое они оказывают нашей больнице, благодаря чему мы и дальше совершенствуем свою материально-техническую базу и повышаем качество оказания медицинской помощи населению», - сказал Юрий Новик.

Напомним, в народную программу партии входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Также предусмотрены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, обновление парка школьных автобусов и «скорых», передвижных комплексов. Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.