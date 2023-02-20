Что с модернизацией поликлиник?

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году Смольный выделил 3,8 млрд руб на модернизацию поликлиник. Об этом рассказали в руководстве городского комитета здравоохранения.

В 73 поликлиниках проведут капитальный ремонт. Для нужд медицинских учреждений будет приобретено 852 единицы медоборудования. Это позволить сократить количество поликлиник, которые нуждаются в ремонте. Таковых останется менее 5%.

Сфера здравоохранения находится на постоянном контроле властей. Этому уделяется достаточно серьезное внимание. Причем работа ведется в различных направлениях. Для этого выделяются большие деньги. Что касается модернизации поликлиник, то сейчас работает программа, действующая до 2025 года.