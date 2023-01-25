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Питерец.ру » Общество » Каковы планы по ремонту медучреждений?

Каковы планы по ремонту медучреждений?

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге продолжится капитальный ремонт медицинских учреждений

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице планируют в 2023 году отремонтировать 73 медучреждения. Речь идет о капитальном ремонте на объектах здравоохранения. Работа будет осуществляться в рамках региональной программы.

Для таких учреждений будет приобретено новое оборудование. Речь идет о закупке более 850 единиц. В целом на программу модернизации здравоохранения до 2025 года будет выделено 21 млрд руб.

За счет этого улучшится качество медосмотров, снизится уровень смертности и решится проблема нехватки кадров. По крайней мере, власти намерены решить перечисленные проблемы и связывают большие надежды с реализуемой программой.

В 2021 году было отремонтировано 83 объекта. Медицинские организации города получили свыше 1,2 тыс. единиц медтехники.

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