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Питерец.ру » Общество » Бродит одинокий волк

Бродит одинокий волк

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти появился одинокий волк, отбившийся от стаи

Фраза «одинокий волк» ассоциируется с фильмом, в котором снимался знаменитый Чак Норрис. Его киногерой – рейнджер Маккуэйд – предпочитал уединение и вел борьбу с экранными бандитами.

«Питерец.ру» отмечает, что в нашей истории «одинокий волк» – это метафора, объективное описание действительности. С этой проблемой столкнулось животное, отбившееся от стаи. Одинокий волк был замечен во Всеволожском р-не. Хищник стал появляться в том месте, где биолог Глазков снимает лосей.

По словам специалиста, этот волк-одиночка желает найти стаю. Скорее всего, он ведет поиски, поэтому метит территорию – таким способом животные заочно общаются друг с другом. Зимовать одному небезопасно, так что волк стремится решить проблему своего одиночества.

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