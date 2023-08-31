Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске

«В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца.

По предварительным данным, вчера в период времени с 12 до 16 часов неизвестная женщина, находясь в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице города Кировска, похитила мощевик со святыней.

В настоящее время по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 69-летняя жительница города на Неве. Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.